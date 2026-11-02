Encierran a hombre que quemó a su pareja

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cristofher "N", señalado por haber golpeado a su pareja y luego haberle arrojado una sustancia líquida que le provocó quemaduras de segundo grado, fue recientemente aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

Este domingo, la autoridad dio a conocer sobre el cumplimiento del mandamiento judicial contra el implicado, por su probable intervención en los delitos de violencia familiar agravada, en concurso real con lesiones cometidas contra la mujer por razón de género, en la capital potosina.

El procedimiento penal deriva de hechos ocurridos en agosto de 2026, cuando el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima al interior de un domicilio y después le habría arrojado una sustancia líquida en el cuerpo.

Tras la agresión, la afectada buscó resguardo con sus familiares, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario, donde se le diagnosticaron quemaduras de segundo grado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Derivado de estos hechos, agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integraron la carpeta de investigación y obtuvieron de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por la Policía de Investigación, en calles de la colonia Milpillas, de la capital potosina.