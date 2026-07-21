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Encierran a par de presuntos extorsionadores huastecos

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a par de presuntos extorsionadores huastecos
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      La Fiscalía General del Estado logró que un juez de control dictara prisión preventiva oficiosa en contra de una pareja, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

      De acuerdo con las investigaciones, los imputados presumiblemente enviaron mensajes de texto a la víctima para exigirle una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia.

      Al tener conocimiento de estos hechos, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes. Tras recabar datos de prueba, se estableció la probable participación de Hermenegildo "N" y María de los Ángeles "N", por lo que se obtuvo de un Juez de control las respectivas órdenes de aprehensión. Mediante acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación (PDI) capturaron a los señalados en la colonia Zacatipán, Tamazunchale. Durante la audiencia inicial, agentes Fiscales presentaron datos de prueba que sustentan la probable responsabilidad de los imputados, por lo que la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso.

      Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, garantizando la permanencia de los imputados durante el proceso penal y así como salvaguardar los derechos de la víctima. 

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