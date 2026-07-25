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Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial

García Cázares informó que no hay recursos legales contra dicha determinación

Por Rubén Pacheco

Julio 25, 2026 12:56 p.m.
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Raúl N/Foto: FGE

Raúl N/Foto: FGE

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      Luego que Raúl 'N', imputado y sentenciado como actor intelectual en el homicidio de Julio César Galindo Pérez, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso un amparo y obtuvo la excarcelación. 

      María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que concluyó la cadena impugnativa, por lo tanto, ya no existe ningún recurso legal para promoverse contra dicha determinación.

      El 1 de marzo del 2021, el líder empresarial fue ultimado a balazos en su vehículo, cuando se encontraba en la avenida Potosí, en las inmediaciones de la avenida Salvador Nava Martínez, en la colonia Lomas Primera Sección.

      Después de varias audiencias y la presentación de pruebas por parte del ministerio público responsable de la carpeta de investigación, en marzo del 2025 un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Raúl N. como actor intelectual del asesinato de líder empresarial.

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      García Cázares recapituló que, en su momento se obtuvo la sentencia condenatoria del señalado, posteriormente un juzgado de segunda instancia modificó la misma, sin embargo, en un amparo indirecto dictado por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en materia penal, resolvió que no existió responsabilidad.

      "Y contra ello, ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada", admitió la fiscal general.

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      En entrevista, matizó que el caso está cerrado en lo que respecta a Raúl 'N', sin embargo, recordó que otras cuatro personas se encuentran recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila por haber participado en el crimen.

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