Cierres parciales en Carranza por marcha LGBTTTIQ+
El recorrido iniciará en la glorieta Bocanegra y terminará en Plaza del Carmen
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que la Policía Vial implementará un operativo por la Caravana del Orgullo LGBTTTIQ+ este sábado.
El contingente iniciará su concentración a partir de las 15:00 horas en la Glorieta Francisco González Bocanegra y la caravana dará inicio a las 16:00 horas.
El recorrido prevé la avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, avanzando hasta Plaza de Fundadores y concluyendo en Plaza del Carmen.
Para la cobertura del dispositivo se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales. El personal de Policía Vial realizará abanderamiento, control de cruceros y canalización del tránsito para reducir afectaciones a la movilidad.
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Como vías alternas recomendaron Salvador Nava Martínez, Cuauhtémoc, avenida Himno Nacional, Nicolás Zapata y Mariano Arista.
Al concluir el paso de la caravana, la circulación vehicular se restablecerá de manera escalonada sobre la avenida Venustiano Carranza, informó la corporación.
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