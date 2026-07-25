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Seguridad

Cierres parciales en Carranza por marcha LGBTTTIQ+

El recorrido iniciará en la glorieta Bocanegra y terminará en Plaza del Carmen

Por Redacción

Julio 25, 2026 12:45 p.m.
A
Foto: SSPC

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que la Policía Vial implementará un operativo por la Caravana del Orgullo LGBTTTIQ+ este sábado.

      El contingente iniciará su concentración a partir de las 15:00 horas en la Glorieta Francisco González Bocanegra y la caravana dará inicio a las 16:00 horas.

      El recorrido prevé la avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, avanzando hasta Plaza de Fundadores y concluyendo en Plaza del Carmen.

      Para la cobertura del dispositivo se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales. El personal de Policía Vial realizará abanderamiento, control de cruceros y canalización del tránsito para reducir afectaciones a la movilidad.

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      Como vías alternas recomendaron Salvador Nava Martínez, Cuauhtémoc, avenida Himno Nacional, Nicolás Zapata y Mariano Arista.

      Al concluir el paso de la caravana, la circulación vehicular se restablecerá de manera escalonada sobre la avenida Venustiano Carranza, informó la corporación.

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