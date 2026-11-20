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RIOVERDE.- Cuando regresaban de un jaripeo, un grupo de jóvenes tuvo aparatoso accidente en la carretera libre ´70, uno de ellos perdió la vida y cuatro más resultaron lesionados; además, dos personas más que iban en otro vehículo también salieron heridas en el hecho.

El infortunado joven fue identificado como Saúl Maldonado Jiménez de 20 años de edad, con domicilio en la comunidad San Vicente, perteneciente a Rioverde, hacia donde se dirigían al momento del accidente.

La madrugada de este jueves, los cinco jóvenes regresaban a sus casas luego de haber asistido a un jaripeo en el ejido La Reforma, en donde habían estado conviviendo mientras diversos grupos musicales amenizaban el evento.

Viajaban por la carretera libre ´70 a bordo de una camioneta Ford tipo pick up de doble cabina, color gris, y fue a la altura del kilómetro 128, en el tramo de Rioverde hacia Rayón, en donde el conductor perdió el control del volante e invadió carril contrario.

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Ante la errática acción, la camioneta chocó primero contra un automóvil Versa que por ahí se desplazaba para luego estrellarse de frente contra la parte posterior de un tráiler que transportaba toneladas de varilla.

Por el fuerte golpe la cabina de la camioneta acabó incrustrada en la parte trasera del tráiler, los cinco ocupantes acabaron con fuertes heridas y por desgracia el joven Saúl Maldonado, que viajaba de copiloto, perdió la vida en el sitio y sus cuatro compañeros resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

En el automóvil Versa también viajaban dos personas que también resultaron lesionadas y al sitio acudieron paramédicos de diversos cuerpos de auxilio como la Cruz Roja de Rioverde, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ciudad Fernández.

Se prestó ayuda a los afectados y se les llevó a distintos hospitales de Rioverde para que recibieran la atención médica requerida, dos se reportan en estado grave.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y el tráfico vehicular se vio afectado en ese tramo carretero durante horas hasta que se retiraron las unidades participantes.

El joven fallecido, Saúl Maldonado Jiménez de 20 años de edad, era originario de la comunidad de San Vicente y jugaba béisbol en el equipo local Los Astros del Pantano, cuyos integrantes lamentaron la pérdida en redes sociales.