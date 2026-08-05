Fallece joven en moto al impactarse contra una camioneta

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CIUDAD VALLES.- Un hombre joven perdió la vida en un percance vial ocurrido sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

Este lunes, poco antes del anochecer, se registró el accidente en el kilómetro 4, cerca del rancho San Isidro Los Estrada, donde falleció Gerardo "N", quien laboraba para un complejo turístico cercano al paraje Micos y vivía en el ejido Las Flores, contiguo a El Platanito.

De acuerdo con la información recabada, este hombre conducía una motocicleta Italika negra, tipo cross, con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.

Sin embargo, se presume que, debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución, al salir de una curva invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta Chevrolet negra, modelo atrasado.

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Gerardo salió proyectado y cayó metros adelante, fuera de la cinta asfáltica. Los ocupantes de la camioneta se detuvieron para auxiliarlo, pero al ver que presentaba lesiones de gravedad y no respondía, solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, el motociclista ya no contaba con signos vitales. Habría fallecido a consecuencia de múltiples fracturas.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.

La investigaciónes continúan, ya que la Fiscalía deberá deslindar responsabilidades.