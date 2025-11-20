Fallece mujer arrollada por tráiler en Pozuelos

Una mujer que manejaba una motocicleta perdió la vida luego de ser arrollada por un tráiler en la carretera a Guadalajara, mientras que su acompañante resultó herido y tuvo que ser llevado a un hospital de emergencia.

El chofer de la pesada unidad fue detenido por agentes de la la Policía Estatal para que responda por el delito de homicidio culposo.

El hecho se registró a las 21:00 horas del pasado martes, cuando la mujer conducía una motocicleta Yamaha color negro por la carretera referida; fue a tomar una curva en el kilómetro 24, cerca de la comunidad de Pozuelos, donde fue arrollada por un tráiler que la proyectó al piso a ella y su acompañante con todo y motocicleta.

Ante el accidente la mujer perdió la vida en el lugar y cuando llegaron los paramédicos de la Servicios de Saludo ya nada se podía hacer; no obstante, su acompañante resultó con lesiones y fue atendido en el sitio y luego lo llevaron al Hospital Central para que recibieran la atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron la zona para iniciar con el peritaje correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, procedieron a levantar el cuerpo de la infortunada, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente.

El tráiler que participante en el accidente, un Kenworth modelo 2015 color rojo acoplado a una tolva, así como la motocicleta Yamaha donde iba la ahora occisa, fueron enviados a una pensión donde quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

Asimismo, los agentes estatales procedieron a la detención del chofer del tráiler, de nombre Juan de 41 años de edad, al cual se le remitió ante la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal por el presunto delito de homicidio por culpa.