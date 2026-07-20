Golpeadores de mujeres son arrestados en SGS

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a tres hombres, señalados por el delito de violencia familiar.

El primer caso ocurrió en la calle Tixtla, en la colonia Morelos II, donde agentes municipales acudieron al llamado de auxilio de una mujer de 82 años de edad, quien señaló que su hijo, Rogelio "N", la había agredido. La afectada manifestó temer por su integridad y expresó su voluntad de continuar con su denuncia.

Posteriormente, oficiales atendieron un reporte en la colonia Primera de Mayo, donde una mujer y su hija habrían sido agredidas física y verbalmente por Jesús "N", de 43 años de edad. En entrevista con la víctima comentó que este tipo de violencia era recurrente por lo que solicitó proceder legalmente.

Finalmente, en un tercer evento registrado en Circuito Los Álamos, en el fraccionamiento Puerta Real, policías municipales localizaron a una pareja discutiendo afuera de su domicilio, donde la mujer señaló a Jesús "N", de 51 años de edad, de haberla agredido momento antes, manifestando su deseo de presentar la denuncia correspondiente.

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Tras recabar los distintos señalamientos, los oficiales trasladaron a los detenidos a la comandancia para el llenado de la documentación correspondiente y realizar su certificación médica; para después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.