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Hallan sin vida a joven dentro de un pozo

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Hallan sin vida a joven dentro de un pozo
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      CIUDAD VALLES.- Un joven fue encontrado sin vida en el fondo de un pozo, en el ejido El Chuchupe; las autoridades presumen que se trató de una muerte accidental.

      El infortunado respondía en vida al nombre de Fernando Hernández Bautista, tenía 22 años de edad y vivía en ese mismo poblado, situado a unos 30 kilómetros de la zona urbana, en la cordillera tének.

      Sus propios familiares lo encontraron sin vida, pues comentaron que salió de casa un día antes y no volvió. Por eso empezaron a buscarlo, hasta que finalmente lo localizaron en el fondo de un pozo con agua.

      Luego de que hicieron un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes se encargarían de resguardar el cuerpo, así como elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área.

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      Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y, de acuerdo con las primeras investigaciones, no había sospechas de un hecho violento, por lo que se presume que el muchacho cayó de manera accidental.

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