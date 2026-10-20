Hallan un camión cervecero abandonado en el Río Santiago

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un camión de carga reportado como robado desde el 17 de octubre fue localizado y recuperado en estado de abandono, en las cercanías del ejido Palma de la Cruz. Así lo dio a conocer la la Guardia Civil Municipal de Soledad.

Los hechos se registraron sobre la lateral del bulevar Río Santiago, donde un ciudadano alertó a los oficiales que patrullaban el lugar, la presencia de un camión Volkswagen, color azul, rotulado con el logotipo de una empresa cervecera.

De acuerdo con el reporte policial, la denuncia ciudadana fue atendida de inmediato. Los oficiales se acercaron al sitio donde corroboraron la localización de la unidad descrita, la cual permanecía abandonada sobre un camino de terracería y maleza.

Finalmente durante la inspección del vehículo, se confirmó que el camión contaba con reporte de robo con violencia registrado desde el 17 de octubre en la colonia Milpillas, por lo que se procedió a su aseguramiento para dejar el asunto a cargo de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí