Hijo de diputado arrolla a dos mujeres en moto

RIOVERDE.- Al andar presuntamente bajo efectos del alcohol, un hijo del diputado federal Óscar Bautista, protagonizó un accidente vial en el municipio de Rioverde, en donde arrolló a dos mujeres que viajaban en motocicleta cuando manejaba un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las diez de la mañana de este viernes y, según testigos, el joven de nombre Óscar, quien se identificó como hijo del político rioverdense, manejaba un automóvil por las calles de Escontría y Venustiano Carranza, en la colonia Isla de San Pablo del mencionado municipio.

En ese cruce chocó contra una motoneta color azul en donde viajaban dos mujeres, una de nombre Tersa de Jesús de 43 años de edad y la otra de nombre Citlali, las cuales fueron proyectadas al piso causándose lesiones considerables.

Las lesionadas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, siendo llevadas a un hospital a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y el conductor fue trasladado a la Barandilla a fin de que se le definiera su situación legal y se esperaba que las afectadas reclamaran sus daños y lesiones.