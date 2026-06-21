Impiden en Soledad robos a comercios

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de tres hombres y una mujer presuntamente involucrados en el delito de robo a comercios.

La primer intervención se dio en el Fraccionamiento España, donde quedó detenida Martha "N", de 30 años, luego de ser señalada por personal de una tienda de autoservicio, de intentar salir del establecimiento sin realizar el pago de tres artículos de belleza.

En un hecho distinto, Jacinto "N" y Santiago "N" fueron detenidos en el estacionamiento de una tienda ubicada en Acceso Norte, al ser señalados de presuntamente sustraer unas tarimas propiedad del establecimiento, las cuales presuntamente intentaron transportarlas en una camioneta. Durante su entrevista, ambos sujetos reconocieron ante los oficiales que "se les hizo fácil". Tanto ellos, como su vehículo GMC modelo 2005 y las tarimas involucradas, quedaron a disposición de la autoridad.

Posteriormente, durante patrullajes en la colonia Jardines del Valle, se recibió el reporte de una persona retenida por personal de seguridad privada de una tienda de autoservicio, por presuntamente intentar llevarse mercancía diversa. A su arribo, los oficiales efectuaron la detención de Miguel "N", de 22 años, junto con tres artículos que no comprobó su pago.

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En los distintos hechos, los afectados manifestaron su deseo de proceder legalmente y presentar denuncia ante la autoridad investigadora, por lo que estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía junto con la mercancía asegurada.