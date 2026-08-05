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Seguridad

Incautan 90 kilos de marihuana en El Charquillo

El decomiso de la droga tuvo lugar en la avenida Del Desierto

Por Redacción

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Incautan 90 kilos de marihuana en El Charquillo
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      Un total de 90 kilos de marihuana fue asegurado, tras un operativo realizado en la comunidad El Charquillo, en la capital potosina.

      Como resultado de los operativos de inteligencia, desarrollados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se llevó a cabo el decomiso de los cientos de dosis del enervante.

      La intervención de las autoridades fue en la avenida Del Desierto, donde la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), recorrió la zona, tras labores de inteligencia, enfocadas en erradicar actividades como el narcomenudeo.

      En el operativo fueron asegurados 134 paquetes con una hierba verde y seca, con las características físicas propias de la marihuana, evidencia que fue puesta a disposición de las autoridades federales.

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      Durante las acciones realizadas, no se registró la detención de ninguna persona involucrada en el caso.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene presencia estratégica en las cuatro regiones de la entidad.

      De acuerdo con el seguimiento de la comunicación oficial de la Policía Estatal, este decomiso se suma a otros tres casos en poco más de ocho meses, en donde las autoridades logran el aseguramiento de varios kilogramos de marihuana, en el estado.

      Y es que desde el pasado mes de noviembre, en la comunidad Paisanos, perteneciente a Mexquitic, en un camino de terracería hallaron 95 dosis, con un peso aproximado de 50 kg. En abril fueron otros ocho kilos más, en Agua Señora. En tanto, en mayo se incautaron cinco kilos.

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