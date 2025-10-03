logo pulso
Seguridad

Incautan dos vehículos con reporte de robo

Se detuvo a dos sujetos que tripulaban una moto en la Primero de Mayo

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
Incautan dos vehículos con reporte de robo

Dos sujetos que andaban en una motocicleta con reporte de robo, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en la colonia Primero de Mayo, mientas que en el municipio de Villa de Pozos localizaron una camioneta que también tenía reporte.

En el primer caso, los agentes policiales recorrían las calles de la colonia Primero de Mayo, en donde observaron una motocicleta color negro de la marca Suzuki, con placas de Jalisco, la cual era conducida de manera sospechosa y procedieron a marcarle el alto al conductor, quien llevaba a otro acompañante.

Al consultar en Plataforma México, los policías determinaron que la unidad modelo 1988 tenía reporte de robo en la colonia Santa Mónica, por lo que se procedió a la detención del tripulante quien dijo llamarse José N. de 43 años de edad, así como a su acompañante Edgardo N. de 32 años, los cuales ya tienen antecedentes penales por robo de vehículo.

Por otro lado, los agentes realizaban un operativo en Pozos, en donde vieron también una camioneta Chrysler línea Plymouth, color beige, modelo 1991, que estaba en condiciones de abandono y al indagar se percataron que tenía reporte de robo en la colonia San Leonel, en la capital potosina.

Las unidades aseguradas y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se llevarán a cabo las investigaciones para proceder de acuerdo a la ley.

