Incendio causa daños en vivienda de La Campiña

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Una vivienda del fraccionamiento La Campiña, en Villa de Pozos, fue consumida por el fuego que acabó con muebles y demás objetos del interior, los bomberos de Protección Civil Municipal pudieron extinguir las llamas que ya habían causado grandes estragos, por suerte nadie salió herido ya que en esos momentos no había nadie en el inmueble.

Fue la tarde de este lunes, que vecinos del fraccionamiento La Campiña, ubicado en las inmediaciones de la comunidad Santa Rita, alertaron a las corporaciones que se estaba quemando una vivienda.

Brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos se dirigieron al sitio del reporte, en donde se percataron que había llamas en la sala de la casa, como no había nadie se dedicaron a lanzar chorros de agua a través de la ventana pero luego fue necesario forzar la puerta principal para entrar a prestar la ayuda.

El fuego pudo quemar los muebles de la sala, comedor, cocina y al parecer hasta de las recámaras, por lo que los daños fueron cuantiosos tanto en los objetos como en la estructura de la vivienda.

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Una vez extinguidas las llamas, los bomberos de PCM realizaron labores de enfriamiento para que no resurgieran y posteriormente se retiraron no sin antes realizar algunas recomendaciones para evitar este tipo de incidentes. De momento no se determinó la causa del siniestro, aunque al parecer se debió a un corto circuito por un aparato conectado.