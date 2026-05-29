Incendio consume por completo una casa en la Huasteca

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TAMUÍN.- Una familia perdió todas sus pertenencias luego de que un incendio consumiera por completo una vivienda de dos niveles en la colonia Vista Alegre.

Los sucedió la mañana de este jueves, cuando vecinos solicitaron auxilio al percatarse de que una casa habitación estaba siendo envuelta por las llamas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de auxilio acudieron al sitio para combatir el siniestro; sin embargo, al arribar encontraron el fuego en una fase avanzada, por lo que de inmediato iniciaron las labores de sofocación y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron controlar el incendio, aunque los daños materiales fueron totales, quedando la vivienda prácticamente destruida.

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Durante la emergencia, socorristas atendieron a una mujer que sufrió una crisis asmática derivada de la inhalación de humo. Posteriormente fue trasladada en ambulancia del Cuerpo de Bomberos al Hospital Básico Comunitario de Tamuín para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades correspondientes realizarían las investigaciones necesarias.