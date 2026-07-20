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Seguridad

Incendio consume vehículo de turistas en Tamasopo

Las personas iban saliendo del municipio con dirección a la Valles-Rioverde , cuando ocurrió un cortocircuito

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Incendio consume vehículo de turistas en Tamasopo
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      TAMASOPO.- Un vehículo quedó totalmente calcinado sobre la carretera El Ramal-Tamasopo. Se informó que un cortocircuito habría originado el incendio, y los ocupantes resultaron ilesos.

      El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, cuando unos turistas que viajaban en un vehículo marca Mazda 3 salían del municipio de Tamasopo con dirección a la carretera Valles-Rioverde.

      En el trayecto comenzó a salir humo del cofre, por lo que el conductor tuvo que orillarse de inmediato.

      Apenas alcanzó a ponerse a salvo junto con sus acompañantes, ya que enseguida surgieron las llamas.

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      Otros automovilistas reportaron la situación al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que se movilizaron elementos de Protección Civil Municipal, así como policías.

      Pese a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el vehículo se quemó por completo; sin embargo, nadie resultó herido.

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