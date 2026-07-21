Incendio consume vulcanizadora en la avenida México

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Un descomunal incendio acabó por completo con una vulcanizadora ubicada en la colonia Industrial Mexicana, en donde consumió cientos de llantas, mobiliario y hasta un camión estacionado también fue alcanzado por las llamas, por suerte no se reportaron personas lesionadas a pesar de lo espectacular del siniestro.

A raíz de ello, las distintas autoridades colocaron sellos de clausura en el inmueble, con el fin de que el propietario cumpla con las observaciones encontradas y que pueda seguir operando con seguridad.

El reporte sobre el hecho se dio cerca de las siete de la mañana de este lunes, en el sentido de que se estaba quemando una vulcanizadora ubicada en el número 407 de la avenida México en la colonia Industrial Mexicana, entre las calles de Cedro y Framboyán.

De inmediato diversos cuerpos de auxilio se dirigieron al sitio para iniciar con el combate a las llamas, que alcanzaban grandes alturas y la columna de humo negro podía ser visible desde varios puntos de la zona.

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Entre las corporaciones que arribaron a prestar ayuda fueron el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal y Municipal, así como la Policía Vial Municipal que se encargó de realizar los cierres respectivos en lo que se realizaban las maniobras de combate al fuego.

Las llamas se iniciaron en un terreno de la vulcanizadora donde se almacenan cientos de llantas y aunado a la basura y maleza seca rápidamente se extendieron y alcanzando varios metros de altura junto con la gran columna de hubo, los vecinos de las casas aledañas tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.

Los socorristas iniciaron con el combate a las llamas a chorro directo y estuvieron trabajando por varios minutos hasta que poco a poco el fuego cedió y se procedió a las labores de enfriamiento, en tanto elementos de la Policía Vial Municipal cerraron esa cuadra a la circulación para facilitar las actividades, quedando todo totalmente controlado en alrededor de dos horas.

Alrededor de 300 llantas usadas fueron consumidas por el fuego, así como mobiliario y un camión en desuso que estaba estacionado enfrente también fue alcanzado; de momento no se informaron las causas, aunque se realizaría la inspección para determinarlas. Inspectores de Protección Civil Estatal, Municipal y Comercio Municipal, colocaron sellos de clausura en la fachada de la vulcanizadora.

La Dirección Municipal de Protección Civil aclaró que su clausura no representa la suspensión de actividades del lugar, sino que establece un plazo para que el establecimiento pueda atender las observaciones y cumplir con las disposiciones normativas aplicables.

Una vez controlado el siniestro y reducidos los riesgos para la población, las personas que fueron evacuadas de manera preventiva fueron regresando de forma gradual a sus domicilios, bajo la supervisión de las autoridades presentes en el lugar