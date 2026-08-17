Familia pierde su patrimonio tras incendio
Un cortocircuito habría provocado el incendio en una vivienda rústica de Tancanhuitz
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TANCANHUITZ.- Un incendio acabó con una vivienda rústica en el barrio Jopoymom; los ocupantes resultaron ilesos, pero perdieron todo su patrimonio.
El sábado por la noche, un cortocircuito habría provocado el incendio de una casa de madera y lámina, propiedad de Ángel, quien pertenece al Departamento de Protección Civil de este municipio.
De inmediato, el hombre puso a salvo a su esposa y a sus dos hijos —uno de tres semanas de nacido y otro de 9 años— e intentó apagar el fuego con el agua que tenía almacenada, pero no fue suficiente.
El fuego se propagó rápidamente y, tiempo después, llegó la ayuda, aunque para entonces la casa ya estaba reducida a cenizas.
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La familia tuvo que pernoctar en casa de unos vecinos, mientras que los mismos habitantes del sector comenzaron a realizar donativos para brindarles comida y vestimenta. Además, se realizarían las gestiones necesarias para obtener materiales y que pudieran reconstruir, al menos, un cuarto.
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