Individuo andaba en un automóvil robado

Elementos de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo en calles de la colonia Colinas del Parque.

De acuerdo con el reporte, al circular sobre las calles Parque Kent y Chapultepec, los agentes municipales detectaron un vehículo marca KIA color gris, que era guiado con luces apagadas y sin placas de circulación, por lo que se dio alcance al conductor para indicar la falta cometida al Reglamento de Tránsito.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la señal de detener la marcha y se dirigió a exceso de velocidad por varias calles del sector, hasta que fue detenido por los agentes municipales.

En la entevista, el conductor de nombre Antonio Leonardo “N” de 21 años, manifestó no portar documentos que acreditaran la propiedad indicando que el vehículo era prestado.

Fue en la consulta ante el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal que se supo que el vehículo tenia reporte de robo desde el pasado 7 de noviembre, motivo por el que se procedió con la detención del conductor.

Enseguida se procedió con el retiro del vehículo a una pensión, en tanto Antonio “N” fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.