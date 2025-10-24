Individuo traía vehículo robado y con papeles falsos

Por traer una camioneta robada y con papeles falsos, un sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, que lo detectaron circulando por la avenida Nereo Rodríguez Barragán mediante un operativo de seguridad.

Según los hechos, los elementos circulaban por la mencionada avenida cuando vieron circulando una camioneta Honda CR-V color gris, sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto al conductor para una investigación.

En la inspección, los agentes detectaron que el número de serie de la unidad mostraba alteraciones y le solicitaron al conductor mostrara los documentos respectivos como la factura y pago de derechos vehiculares, los cuales resultaron que eran falsos y no tenían ninguna validez legal.

Ante esto se consultó el estatus de la camioneta en la Plataforma y resultó que tiene reporte de robo vigente en el estado de Jalisco. Durante el diálogo, el conductor dijo llamarse Christian de 33 años de edad y argumentó ser comprador de buena voluntad y que desconocía el estado legal de la camioneta, aún con esos argumentos se procedió a su detención y junto con la unidad fue presentado ante el Ministerio Público para que se le definiera su situación jurídica.

