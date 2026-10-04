Instalarán nuevos puntos de vigilancia en la Entidad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 98 nuevos puntos de monitoreo serán incorporados a las labores de vigilancia en el Estado, los que se suman a las mil 713 cámaras que actualmente ya se encuentran en operación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó que esta infraestructura fortalece las capacidades de prevención, monitoreo y atención de emergencias en las cuatro regiones de la Entidad.

El funcionario estatal explicó que, como parte de la modernización de esta infraestructura, próximamente se incorporarán 98 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI), con lo que se ampliará la cobertura tecnológica y las capacidades de vigilancia en distintos puntos del Estado, demostrando el cambio que se vive en las cuatro regiones del Estado.

Juárez Hernández señaló que la red de videovigilancia pertenece a la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública y es monitoreada desde los subcentros de Matehuala y Rioverde, el C4 de Ciudad Valles y el C5i2 de la capital potosina; además, durante, el último año se han realizado acciones de mantenimiento, actualización tecnológica y mejora de conectividad para fortalecer su funcionamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la SSPC destacó que estas acciones forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad mediante la incorporación gradual de nuevas herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la prevención, vigilancia y capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en beneficio de las familias potosinas.