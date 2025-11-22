Jornalero está grave al sufrir percance carretero

TAMUÍN.- Un motociclista resultó gravemente lesionado y quedó inconsciente luego de derrapar y caer sobre la carretera estatal Tamuín–Estación Las Palmas, a la altura del paraje conocido como El Infiernillo.

El percance ocurrió la mañana de este viernes. De acuerdo con la información oficial, el hombre —aún sin identificar— viajaba en una motocicleta Itálika FT150 color rojo cuando, por razones desconocidas, perdió el control y derrapó sobre la cinta asfáltica.

Al no portar casco de protección, el impacto le provocó una lesión severa en la cabeza, dejándolo inconsciente en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron de inmediato y brindaron los primeros auxilios al afectado, quien posteriormente fue trasladado a la clínica del IMSS en Ciudad Valles para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan recabando datos para confirmar la identidad del lesionado y determinar las causas del accidente.