Joven armado es alcanzado en la Satélite

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En la colonia Satélite, un sujeto señalado por posesión de arma prohibida fue alcanzado tras una persecución a pie y finalmente detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.

De acuerdo con el reporte policial, cuando los oficiales realizaban patrullajes en la zona, al circular en el cruce de la avenida Constitución y República de Haití, los municipales visualizaron al implicado, que tomó una actitud evasiva y comenzó a correr sin razón aparente. Al notar tal actitud, los agentes iniciaron una persecución a pie tierra que continuó por las calles República de Matehuala y Estados Unidos de América, lugar donde finalmente se le dio alcance.

En ese momento, se le encontró en posesión de un cuchillo con empuñadura de plástico y hoja afiliada de metal. Tras ello, se le indicó el probable delito cometido a quien dijo llamarse Ángel "N", de 18 años.

Finalmente, el detenido fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentado ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí