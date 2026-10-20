Joven armado es alcanzado en la Satélite
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En la colonia Satélite, un sujeto señalado por posesión de arma prohibida fue alcanzado tras una persecución a pie y finalmente detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.
De acuerdo con el reporte policial, cuando los oficiales realizaban patrullajes en la zona, al circular en el cruce de la avenida Constitución y República de Haití, los municipales visualizaron al implicado, que tomó una actitud evasiva y comenzó a correr sin razón aparente. Al notar tal actitud, los agentes iniciaron una persecución a pie tierra que continuó por las calles República de Matehuala y Estados Unidos de América, lugar donde finalmente se le dio alcance.
En ese momento, se le encontró en posesión de un cuchillo con empuñadura de plástico y hoja afiliada de metal. Tras ello, se le indicó el probable delito cometido a quien dijo llamarse Ángel "N", de 18 años.
Finalmente, el detenido fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentado ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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