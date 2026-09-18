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En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico
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      Ciudad Valles.- Elí César Eduardo Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prometió que para octubre empezaría la obra de ampliación de la carretera Valles-Tampico.

      El único inconveniente que observó el funcionario ha sido la tierra arcillosa del municipio de Ébano, que ha hecho que la carretera se dañe en ese lugar, pero que la inversión desde el puerto hasta Valles será de 3,500 millones de pesos.

      Comentó que para el mes que entra estarían iniciando desde el área de Tamaulipas y que habría acuerdos con el Ayuntamiento de Ébano para trabajar en la parte que le toca de carretera, puesto que cruza la zona urbana del municipio petrolero.

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