Buscan al tirador de El Dorado

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Tras el asalto que tuvo lugar en el centro comercial El Dorado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, dio a conocer que ya se cuenta con información de los presuntos responsables, quienes inmediatamente abandonaron el lugar.

Además, Juárez Hernández indicó que, tras conocer la información, las diferentes corporaciones policiales mantienen un operativo de búsqueda, que en las próximas horas podría dar resultados.

Como se informó en este medio, el secretario de Seguridad aclaró que no se trató de un tiroteo, como alertaron algunos medios en redes sociales, sino un hecho derivado de una operación de compra-venta acordada a través de redes sociales, durante la cual se registró un forcejeo y una detonación accidental de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Finalmente, destacó que la respuesta de las corporaciones fue inmediata y que en cuestión de minutos la situación se encontró bajo control, con vigilancia preventiva en la zona y las actividades de la plaza se mantuvieron con normalidad.

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