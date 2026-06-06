Le dan prisión preventiva a un supuesto violador
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MATLAPA.- Un hombre que presuntamente atacó de manera sexual a una menor de edad, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.
La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Benny "N", por su los delitos de violación equiparada agravada, en concurso real con violación específica agravada, en agravio de una adolescente.
Las investigaciones permitieron establecer que, presuntamente, en abril de 2026 el señalado habría conducido a la víctima a una vereda ubicada en la zona centro de Matlapa, donde habría cometido el delito.
Se obtuvo la orden de aprehensión, que fue cumplimentada y ahora el imputado ya fue vinculado a proceso en base a los datos de prueba.
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