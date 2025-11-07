logo pulso
Localizan cuerpo de hombre en bolsas de basura

Estaba tirado en el camino a San José del Barro, por ahora no ha sido identificado

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan cuerpo de hombre en bolsas de basura

El cuerpo de un hombre ejecutado y que estaba en bolsas de basura, fue encontrado tirado a la orilla del Camino a San José del Barro, por ahora se ignora su identidad pero la Fiscalía inició con las investigaciones.

Fue cerca de las seis de la mañana de este jueves, cuando algunos transeúntes que iban por el camino referido descubrieron que a la orilla estaba un bulto sospechoso, esto en el tramo de la planta tratadora y la colonia La Cofradía.

Al indagar se percataron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba envuelto en bolsas para basura y dieron aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes acordonaron el área y posteriormente llegó personal de Servicio Periciales, que se determinó que el ahora occiso presentaba huellas de violencia.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en calidad de desconocido para que se le practicara la autopsia en espera de que fuera reclamado por los familiares, en tanto que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación para esclarecer el caso.

