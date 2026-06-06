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Logran procesar a una pareja por portación de arma

Hace días fue detenida en Matehuala con una pistola y cartuchos útiles

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Logran procesar a una pareja por portación de arma
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      Una pareja que hace días fue detenida por portación de arma de fuego y cartuchos, ya fue vinculada a proceso por parte de un juez luego de que la Fiscalía General de la República aportara los datos de prueba suficientes.

      Dulce "N" y Pedro "N" fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, en el kilómetro 09+450 de la carretera 57 D, libramiento de Matehuala, en donde les aseguraron una pistola con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, una caja negra que en su interior contenía 28 cartuchos útiles y el vehículo en que se desplazaban, con placas de circulación del Estado de Nuevo León.

      Tras la puesta a disposición y una vez integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó vincular a proceso a las dos personas, por su probable participación en el delito referido.

      Durante la audiencia inicial, el juez impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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      A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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