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Raudo auto vuelca en la cuneta de la ´57

El conductor perdió el control a la altura de La Pila y resultó sin lesiones graves.

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Raudo auto vuelca en la cuneta de la ´57
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      Cuando circulaba a alta velocidad por la carretera a México, un automóvil se salió del camino y quedó volcado a la altura de la delegación La Pila, por suerte en este caso no hubo personas lesionadas.

      Fue cerca de las dos de la tarde de este sábado, que el automóvil Nissan March de color blanco, circulaba a exceso de velocidad por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

      No obstante, en el kilómetro 186, en la entrada de la delegación La Pila, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el carro quedó volcado con las llantas hacia arriba sobre la cuneta divisoria de carriles.

      Otros automovilistas que se percataron del hecho pidieron ayuda y al sitio llegaron los paramédicos, que prestaron los primeros auxilios al conductor pero se percataron que no había sufrido golpes graves y por lo tanto no requería traslado al hospital.

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      Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, abanderaron el carril izquierdo para realizar maniobras y retirar el vehículo accidentado y finalmente el caso no pasó a mayores.

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