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Intentó eludir un choque y terminó en desnivel

El conductor intentó evitar un choque; no hubo lesionados

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Intentó eludir un choque y terminó en desnivel
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      La tarde de este miércoles, un conductor trató de esquivar el choque entre dos vehículos en la Salvador Nava y terminó cayendo al desnivel que divide los carriles.

      Alrededor de las 18:00 horas, en los carriles centrales de la vialidad mencionada, un par de autos se vieron involucrados en un impacto por alcance, que dejó daños materiales mínimos, cuando estos circulaban con dirección al asta bandera.

      Momentos después, cuando los autos continuaban detenidos sobre el carril derecho de la Salvador Nava, el conductor de un Mazda se aproximó sin percatarse del hecho y cuando se dio cuenta intentó maniobrar hacia su derecha para evadirlos, pero por la velocidad perdió el control de su vehículo, al tiempo que terminó precipitándose al desnivel contiguo y chocando contra la guarnición del carril de salida hacia la lateral, a la altura de la calle Jesús Goytortua.

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      Los tripulantes del Mazda no sufrieron lesiones. Sólo se reportaron daños en el propio carro y en la infraestructura de la vialidad.

      Momentos después, al lugar arribaron oficiales de tránsito de la capital para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades legales.

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