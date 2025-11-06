Menor es detenido por presunto robo en Soledad

Un menor fue detenido por policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por presunto robo. Las acciones se llevaron a cabo en la colonia Rancho Pavón, como resultado de una respuesta oportuna brindada a un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en una gasolinera ubicada sobre la calle Prolongación Melchor Ocampo, en la colonia mencionada, donde personal del lugar tenía retenido a un individuo.

Oficiales municipales dialogaron con los trabajadores, quienes indicaron que el sujeto intentó asaltarlos y manifestaron su deseo de proceder legalmente en su contra. Los servidores públicos entrevistaron al reportado, quien dijo llamarse Oliver “N” de 15 años, encontrándole dinero en efectivo que presuntamente había despojado al personal.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo, para después seguir el trámite correspondiente ante la FGESLP, donde fue puesto a disposición.

