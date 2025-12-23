Motociclistas chocan en Altavista; mujer es trasladada a un hospital

CIUDAD VALLES.– La falta de precaución al incorporarse a una vía de preferencia provocó un choque entre dos motociclistas en la colonia Altavista, que dejó como saldo a una mujer lesionada y hospitalizada.

El accidente ocurrió la noche de este lunes en el cruce de la avenida Ejército Mexicano y la calle Pedro J. Méndez, uno de los puntos con mayor flujo vehicular en la zona.

De acuerdo con testigos, un hombre de entre 30 y 35 años de edad circulaba en una motocicleta Italika tipo cross sobre Pedro J. Méndez, con dirección de la colonia Altavista hacia Las Brisas. Al intentar cruzar la avenida Ejército Mexicano, no respetó la preferencia de paso y se impactó contra una motoneta Italika conducida por una mujer.

Tras el choque, ambos cayeron al pavimento. El conductor logró incorporarse, pero la mujer quedó tendida debido a lesiones en una pierna y en la espalda.

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarla a un hospital para su valoración médica.

El presunto responsable resultó con lesiones menores y rechazó atención médica. Permaneció en el lugar dialogando con un familiar de la afectada y se comprometió a cubrir los gastos médicos y los daños materiales derivados del percance.