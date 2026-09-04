Motociclista choca por alcance en Circuito Potosí
Paramédicos valoraron al conductor de la moto sin necesidad de traslado hospitalario
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Únicamente con golpes resultó un motociclista al chocar por alcance en el Circuito Potosí.
El reporte fue cerca de las 08:30 de la mañana, cuando el automóvil Mazda circulaba sobre carriles centrales, con dirección a Lomas, pero a la altura de la entrada a la Cañada del Lobo, en Tierra Blanca, el motociclista impactaó con vehículo Mazda.
Al sitio arribaron paramédicos, quienes sólo valoraron al conductor no ameritando traslado.
Elementos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento.
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