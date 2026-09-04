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Calor y más lluvias, el pronóstico para este viernes en SLP

La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 04, 2026 10:38 a.m.
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Calor y más lluvias, el pronóstico para este viernes en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este viernes que se pronostican lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.

      Sin embargo, señaló que se mantendrán las altas temperaturas en la gran parte del territorio potosino.

      La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C y la mínima se presentaría en la zona centro con 14°C, según se informa.

      La CEPC también indicó que en el Pacífico, se desarrollan los huracanes "Karina", categoría 1; "Lowell", categoría 4 y "Marie", categoría 2, sin riesgo para el país.

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