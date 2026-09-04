Calor y más lluvias, el pronóstico para este viernes en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este viernes que se pronostican lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.

Sin embargo, señaló que se mantendrán las altas temperaturas en la gran parte del territorio potosino.

La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C y la mínima se presentaría en la zona centro con 14°C, según se informa.

La CEPC también indicó que en el Pacífico, se desarrollan los huracanes "Karina", categoría 1; "Lowell", categoría 4 y "Marie", categoría 2, sin riesgo para el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí