Calor y más lluvias, el pronóstico para este viernes en SLP
La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este viernes que se pronostican lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.
Sin embargo, señaló que se mantendrán las altas temperaturas en la gran parte del territorio potosino.
La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C y la mínima se presentaría en la zona centro con 14°C, según se informa.
La CEPC también indicó que en el Pacífico, se desarrollan los huracanes "Karina", categoría 1; "Lowell", categoría 4 y "Marie", categoría 2, sin riesgo para el país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Huracanes Fausto y Genevieve se alejan; continuará el calor en San Luis Potosí
Protección Civil prevé bancos de niebla por las mañanas, lluvias dispersas en zonas serranas y temperaturas de hasta 38 grados durante esta semana
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Calor y más lluvias, el pronóstico para este viernes en SLP
Iván Edmundo Rodríguez
La temperatura máxima se prevé en la Huasteca con 41°C
Valida SCJN ley que garantiza pensión a policías municipales
Iván Edmundo Rodríguez
Luego de una impugnación, el pleno resolvió que es una obligación para los ayuntamientos potosinos