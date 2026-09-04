Escapan hombres armados tras persecución en Valles

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CIUDAD VALLES.- Varios disparos de arma de fuego se escucharon en la colonia Loma Bonita y sus alrededores, por lo que hubo un operativo en la zona, pero no se reportaron detenciones.

Lo anterior sucedió este jueves por la noche, en el cruce de la avenida México y la calle Sabino. Vecinos y comerciantes de la zona escucharon al menos una ráfaga de arma de fuego y vieron que una camioneta se fue a toda velocidad con rumbo a la carretera al Ingenio.

Después pasaron patrullas de la Guardia Civil Estatal, así como unidades militares, y un grupo de policías cerró la vialidad sobre la calle Sabino para resguardar casquillos percutidos.

De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, durante los recorridos preventivos, elementos de la Guardia Civil Estatal detectaron una camioneta con personas armadas, por lo que se inició una persecución.

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"Durante el seguimiento, aparentemente los tripulantes de la unidad realizaron algunos disparos al aire, sin que se reporten personas lesionadas, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda y localización".

La SSPC precisó que se trató de un hecho derivado de la vigilancia permanente en las calles y que la situación se encuentra bajo control, sin riesgo para la población.