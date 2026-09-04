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Valida SCJN ley que garantiza pensión a policías municipales

Luego de una impugnación, el pleno resolvió que es una obligación para los ayuntamientos potosinos

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 04, 2026 09:57 a.m.
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Foto: SCJN

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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las normas de San Luis Potosí que garantizan una seguridad social digna para las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal.

      El pleno resolvió este jueves que es válido establecer la obligación para los Ayuntamientos de "garantizar esquemas de retiro, jubilación o pensión y prevean los recursos necesarios para financiarlos, pues la inclusión de una partida presupuestaria constituye una condición mínima para hacer efectivo el derecho".

      Además, señaló la Corte, se determinó que estas disposiciones son acordes con la autonomía municipal y la libre administración de la hacienda, porque no imponen un modelo único ni fijan montos, porcentajes o fuentes específicas de financiamiento.

      La Corte también precisó que "los ayuntamientos conservan la facultad de definir el esquema aplicable, emitir los lineamientos para su operación y determinar la programación financiera correspondiente, conforme a sus recursos disponibles".

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      DATO:

      Controversia Constitucional 98/2026.

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