Termina fuera de su auto y se salva tras volcar en Tamuín
Un vehículo compacto se fue hacia una zanja cerca del anuncio de bienvenida sal municipio
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TAMUÍN.- Un automóvil acabó con las llantas hacia arriba tras caer en una zanja de la carretera libre Ciudad Valles-Tampico, a unos metros del anuncio de bienvenida a Tamuín.
Los Bomberos Voluntarios de este municipio se movilizaron la noche de este jueves, tras recibir el reporte de un accidente automovilístico frente al lugar conocido como Quinta Dulce.
Al arribar, encontraron un vehículo compacto volcado en la zanja de la obra carretera. El conductor se encontraba a unos metros, pero milagrosamente resultó ileso.
De acuerdo con la información recabada, el vehículo era conducido con dirección de Valles a Tamuín, pero antes de llegar al área urbana, el conductor se orilló demasiado y acabó en la zanja.
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Apenas el lunes pasado se informó sobre un percance similar. Algunos automovilistas comentaron que hacen falta más señalamientos preventivos.
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