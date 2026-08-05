Mueren motociclistas al ser arrollados por vehículos pesados

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Este martes fue un día trágico para motociclistas en la capital: En distintos casos dos perdieron la vida al ser embestidos por pesados vehículos, uno circulaba por el Camino a Peñasco mientras que una mujer fue arrollada en el Anillo Periférico Norte, al descender del puente de las vías a Tampico en dirección hacia la carretera a Zacatecas.

El primer accidente tuvo lugar alrededor de las doce del mediodía, en que el ahora occiso se desplazaba por el Camino a Peñasco con dirección de norte a sur, es decir, hacia el Anillo Periférico.

De acuerdo a los hechos, adelante se desplazaba una camioneta cuyo conductor realizó maniobra para rebasar un camión de carga, por lo que el motociclista decidió hacer lo mismo y se le pegó por detrás.

Sin embargo, de acuerdo a testigos, en determinado momento ante la proximidad la camioneta hizo colisión con la motocicleta, por lo que que el conductor perdió el control de la dirección y al caer al piso el pesado camión le pasó encima causándole la muerte sin que el conductor pudiera evitarlo.

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Según se informó, el conductor de la camioneta continuó con su camino y en el lugar se quedó el conductor del camión en espera de las autoridades, los paramédicos llegaron para atender al motociclista pero se percataron que ya había fallecido a causa de las lesiones.

Posteriormente arribaron elementos policiales para tomar conocimiento del hecho, incluyendo personal de Servicios Periciales que realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Semele en donde sería entregado a los familiares.

OTRA TRAGEDIA EN PERIFÉRICO

En otro accidente registrado en el Anillo Periférico Norte, una mujer que viajaba en motocicleta fue arrollada y muerta por un vehículo pesado en la parte descendente del puente de las vías a Tampico.

En este caso, registrado alrededor de las dos de la tarde, la mujer viajaba a bordo de una motocicleta Pulsar de color morado sobre el Anillo Periférico en dirección hacia la carretera a Zacatecas.

Sin embargo, en la parte descendente del puente referido, próximo al fraccionamiento Puerta Real, fue embestida por un tráiler que le pasó encima ocasionándole una muerte inmediata y cuando fue atendida por los paramédicos ya nada se pudo hacer.

Luego del percance, el conductor del tráiler se dio a la fuga sin detenerse a atender a la mujer, la cual quedó tirada en los carriles centrales junto a la contención de concreto.

Luego del percance, al sitio llegaron agentes de la Policía Vial de Soledad como primeros respondientes y más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias legales.

En los dos casos de atropellamiento, el Ministerio Público inició las investigaciones y ahora se busca al trailero que embistió a esta última para proceder de acuerdo a la ley.