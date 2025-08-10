logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer es violentada por un individuo en la Col. Azaleas

La víctima habría sido obligada de manera violenta a subir a un vehículo

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer es violentada por un individuo en la Col. Azaleas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) investigó hechos donde una mujer fue violentada en calles de la colonia Azaleas de la Zona Metropolitana potosina y capturó a un probable responsable.

Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando el ahora detenido habría ingresado al domicilio de la víctima, donde presuntamente le causó lesiones, accionó un arma de fuego y la subió a un vehículo por la fuerza.

Derivado de este acontecimiento, la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales realizó las indagatorias con las que estableció la identidad del probable partícipe de nombre Mariano “N”, a quien le promovieron una orden de aprehensión.

La detención de esta persona se llevó a cabo en la localidad Tierra Blanca, en la capital potosina, donde fue informado del motivo de su aseguramiento, así como de sus derechos, y trasladado a los separos de la corporación para una valoración médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido fue puesto a disposición de un Juez bajo los delitos de lesiones, ataque peligroso y privación ilegal de la libertad; mientras tanto, permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social de la delegación La Pila.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral
Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

SLP

Redacción

Aprehenden a pareja por probable fraude específico
Aprehenden a pareja por probable fraude específico

Aprehenden a pareja por probable fraude específico

SLP

Redacción

La víctima denunció la venta irregular de un predio que ya contaba con un gravamen legal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal
Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

SLP

Redacción

Elementos policiales la detectaron al circular en la autopista a Villa de Arriaga

Individuo andaba en motocicleta alterada
Individuo andaba en motocicleta alterada

Individuo andaba en motocicleta alterada

SLP

Redacción