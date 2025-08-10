Mujer es violentada por un individuo en la Col. Azaleas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) investigó hechos donde una mujer fue violentada en calles de la colonia Azaleas de la Zona Metropolitana potosina y capturó a un probable responsable.

Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando el ahora detenido habría ingresado al domicilio de la víctima, donde presuntamente le causó lesiones, accionó un arma de fuego y la subió a un vehículo por la fuerza.

Derivado de este acontecimiento, la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales realizó las indagatorias con las que estableció la identidad del probable partícipe de nombre Mariano “N”, a quien le promovieron una orden de aprehensión.

La detención de esta persona se llevó a cabo en la localidad Tierra Blanca, en la capital potosina, donde fue informado del motivo de su aseguramiento, así como de sus derechos, y trasladado a los separos de la corporación para una valoración médica.

El detenido fue puesto a disposición de un Juez bajo los delitos de lesiones, ataque peligroso y privación ilegal de la libertad; mientras tanto, permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social de la delegación La Pila.