Mujer es violentada por un individuo en la Col. Azaleas
La víctima habría sido obligada de manera violenta a subir a un vehículo
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) investigó hechos donde una mujer fue violentada en calles de la colonia Azaleas de la Zona Metropolitana potosina y capturó a un probable responsable.
Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando el ahora detenido habría ingresado al domicilio de la víctima, donde presuntamente le causó lesiones, accionó un arma de fuego y la subió a un vehículo por la fuerza.
Derivado de este acontecimiento, la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales realizó las indagatorias con las que estableció la identidad del probable partícipe de nombre Mariano “N”, a quien le promovieron una orden de aprehensión.
La detención de esta persona se llevó a cabo en la localidad Tierra Blanca, en la capital potosina, donde fue informado del motivo de su aseguramiento, así como de sus derechos, y trasladado a los separos de la corporación para una valoración médica.
El detenido fue puesto a disposición de un Juez bajo los delitos de lesiones, ataque peligroso y privación ilegal de la libertad; mientras tanto, permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social de la delegación La Pila.
