logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian abusos de parquímetros

Usuarios, molestos aparatos no sirven y cuando llegan con boleto ya los arañaron

Por Jesús Vázquez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian abusos de parquímetros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Ciudadanos se quejan por abusos por parte de personal de los parquímetros, ya que dicen ni cinco minutos pueden dejar su vehículo estacionado sin pagar, además de que muchos de los aparatos están descompuestos, se tardan en buscar uno y al llegar con su comprobante de pago ya les pusieron el inmovilizador.

      Refieren que la empresa de parquímetros está abusando de la ciudadanía y sobre todo de los turistas y personas de campo, pues en menos de cinco minutos les ponen el inmovilizador a los vehículos por falta de pago. 

      Dicen que andan cazando los vehículos que se estacionan en su zona y que el conductor se va, ya le colocan la araña.

      Cuestionan los afectados que muchos de los aparatos de parquímetros no están funcionando, la gente tiene que buscar hasta por dos cuadras para encontrar uno que sí esté funcionando, y cuando llegan a poner su comprobante, resulta que ya le colocaron el inmovilizador y tienen que pagar una multa de hasta 400 pesos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La gente pide que primero arreglen los aparatos, o será que esta es la trampa para poder multar a más personas.

      Comentaron que los más afectados es la gente de comunidades que luego vienen poco a Matehuala o los turistas que desconocen cómo funcionan los parquímetros, es cuando los empleados de esta empresa, al ver que no son gente de la ciudad, abusan. 

      Además, señalan que es posible que la Policía de Matehuala llegue rápidamente a ayudarles a los empleados de esta empresa para poner multas, siendo que cuando hay balaceras u otras emergencias nunca se aparecen.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX
      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX

      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX

      SLP

      Redacción

      Paciente, a punto de golpear a médico
      Paciente, a punto de golpear a médico

      Paciente, a punto de golpear a médico

      SLP

      Carmen Hernández

      Meses esperando que le realicen una cirugía en su mano, que tiene fracturada

      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas
      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas

      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas

      SLP

      Carmen Hernández

      Se tiene establecido un operativo de vigilancia

      Fuga de gas casi genera una tragedia
      Fuga de gas casi genera una tragedia

      Fuga de gas casi genera una tragedia

      SLP

      Carmen Hernández