Denuncian abusos de parquímetros

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Matehuala.- Ciudadanos se quejan por abusos por parte de personal de los parquímetros, ya que dicen ni cinco minutos pueden dejar su vehículo estacionado sin pagar, además de que muchos de los aparatos están descompuestos, se tardan en buscar uno y al llegar con su comprobante de pago ya les pusieron el inmovilizador.

Refieren que la empresa de parquímetros está abusando de la ciudadanía y sobre todo de los turistas y personas de campo, pues en menos de cinco minutos les ponen el inmovilizador a los vehículos por falta de pago.

Dicen que andan cazando los vehículos que se estacionan en su zona y que el conductor se va, ya le colocan la araña.

Cuestionan los afectados que muchos de los aparatos de parquímetros no están funcionando, la gente tiene que buscar hasta por dos cuadras para encontrar uno que sí esté funcionando, y cuando llegan a poner su comprobante, resulta que ya le colocaron el inmovilizador y tienen que pagar una multa de hasta 400 pesos.

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La gente pide que primero arreglen los aparatos, o será que esta es la trampa para poder multar a más personas.

Comentaron que los más afectados es la gente de comunidades que luego vienen poco a Matehuala o los turistas que desconocen cómo funcionan los parquímetros, es cuando los empleados de esta empresa, al ver que no son gente de la ciudad, abusan.

Además, señalan que es posible que la Policía de Matehuala llegue rápidamente a ayudarles a los empleados de esta empresa para poner multas, siendo que cuando hay balaceras u otras emergencias nunca se aparecen.