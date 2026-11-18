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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy buena" y "excelente" una reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, y adelantó que ambos acordaron continuar trabajando en las negociaciones comerciales y volver a encontrarse en Mar-a-Lago.

En un breve encuentro con medios de comunicación, la Mandataria federal explicó que la conversación tuvo una duración de 20 minutos y estuvo centrada exclusivamente en temas comerciales, sin abordar asuntos de seguridad ni las caravanas migrantes.

"Fue una reunión breve, pero fue una muy buena reunión, puedo decir. Ya no llegamos a un acuerdo, pero quedamos de volvernos a ver en Mar-a-Lago y seguir trabajando de aquí a ese momento", declaró.

Sheinbaum detalló que en el encuentro participaron, por parte de México, los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, mientras que por el gobierno estadounidense estuvieron presentes el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller; los secretarios Howard Lutnick y Marco Rubio.

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La Presidenta indicó que durante la conversación se revisaron los avances de las negociaciones comerciales que han encabezado los funcionarios de ambos gobiernos, particularmente las reuniones del secretario de Economía mexicano con sus contrapartes estadounidenses.

Explicó que Trump manifestó que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que existe la expectativa de continuar avanzando en las conversaciones.

"Nos dijo que estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Esperamos que se siga", señaló.

Cuestionada sobre las inquietudes o peticiones particulares que hubiera planteado el mandatario estadounidense, Sheinbaum descartó que se abordaran otros temas y reiteró que la conversación estuvo enfocada únicamente en el comercio.

"Nada, solo comercio", respondió al ser preguntada si hablaron de seguridad.

La titular del Ejecutivo federal destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente favorable y con buena disposición de ambas partes para avanzar hacia un entendimiento.

"Buena actitud, buen clima y esperamos que lleguemos juntos a un acuerdo", expresó.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que México mantiene una buena imagen a nivel internacional y manifestó su orgullo por representar al país durante su participación en la cumbre que se realiza en China.

"México tiene una excelente presencia en el mundo y estamos muy orgullosos de representar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, nuestro país está muy bien visto por todos", afirmó.

"Podemos decir que vamos muy avanzados", dice Sheinbaum sobre encuentro con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un enlace a la conferencia mañanera en la que reportó que en su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el principal tema fue sobre acuerdos comerciales.

Acompañada del canciller Roberto Velasco y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta Sheinbaum indicó que se le informó al presidente Trump de los avances que han tenido los equipos de ambos países sobre el T-MEC.

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"Podemos decir que vamos muy avanzados, fue una muy buena reunión, muy agradable, estaba en muy buen ánimo el presidente Trump y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-A-Lago para el G20.

"Así que son buenas noticias y nada en particular que podemos decirles, pero sí de que vamos muy bien", mencionó.

Ebrard aseguró que el encuentro fue cordial y señaló que se han llevado a cabo 56 reuniones técnicas entre México y Estados Unidos sobre el tema.

"El terrero está avanzado", dijo el secretario de Economía al señalar que hay de parte de Trump una relación afectuosa con Sheinbaum.

El canciller destacó un espacio de diálogo y mucho respeto.

"Estamos avanzando en profundizar las relaciones que tiene México, relaciones de amistad con todo el mundo, en todas las regiones, en este caso en la región del Pacífico, empezando por nuestros anfitriones aquí en China, pero también con nuestros vecinos, con países de América Latina, con otros países de Asia", dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

Claudia Sheinbaum aseguró que en el marco de su participación en la APEC, "todo mundo quiere saber de México".