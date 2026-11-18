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En ataques armados registrados en negocios fijos y semifijos de la capital del estado, tres personas, una de ellas del sexo femenino, resultaron muertas a balazos en hechos distintos.

Detalles confirmados sobre los ataques en Culiacán

La mujer de nombre Sahara "N", de 52 años, quien atendía su puesto ambulante de elotes y esquites en la esquina de la calle Campanilla y el bulevar Agricultores, de la colonia Vista Hermosa, en el sur de la ciudad, presuntamente recibió un disparo accidental en la cabeza durante un atentado contra un hombre que caminaba cerca de su negocio, el cual falleció.

En el ataque dirigido presuntamente solo contra un hombre de complexión gruesa, el cual murió en ese lugar, la señora Sahara "N" recibió una bala en la cabeza, por lo que los cuerpos de auxilio la trasladaron a un hospital.

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Investigación de autoridades tras muertes en negocios

Las autoridades judiciales iniciaron las primeras investigaciones sobre estos hechos para determinar si la mujer fue una víctima colateral del ataque contra una persona del sexo masculino, el cual aún no está identificado, fueron notificadas más tardes por personal médico sobre el fallecimiento de la señora Sahara.

En un segundo hecho que tuvo lugar en un negocio de venta de chicharrones y carnitas en la colonia Agrarista, en la parte nor-oriente de Culiacán, uno de los trabajadores de nombre Pedro Luis "N", de 26 años fue asesinado de varios disparos.

Las autoridades judiciales fueron informadas que la víctima atendía a clientes en el negocio que se ubica por la calle Josefa Ortiz cuando entró una persona de apariencia joven, se acercó a la víctima, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones y salió corriendo del lugar.