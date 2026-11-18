Tres personas mueren en ataques armados en Culiacán
Los ataques ocurrieron en colonias Vista Hermosa y Agrarista, dejando víctimas mortales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En ataques armados registrados en negocios fijos y semifijos de la capital del estado, tres personas, una de ellas del sexo femenino, resultaron muertas a balazos en hechos distintos.
Detalles confirmados sobre los ataques en Culiacán
La mujer de nombre Sahara "N", de 52 años, quien atendía su puesto ambulante de elotes y esquites en la esquina de la calle Campanilla y el bulevar Agricultores, de la colonia Vista Hermosa, en el sur de la ciudad, presuntamente recibió un disparo accidental en la cabeza durante un atentado contra un hombre que caminaba cerca de su negocio, el cual falleció.
En el ataque dirigido presuntamente solo contra un hombre de complexión gruesa, el cual murió en ese lugar, la señora Sahara "N" recibió una bala en la cabeza, por lo que los cuerpos de auxilio la trasladaron a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Investigación de autoridades tras muertes en negocios
Las autoridades judiciales iniciaron las primeras investigaciones sobre estos hechos para determinar si la mujer fue una víctima colateral del ataque contra una persona del sexo masculino, el cual aún no está identificado, fueron notificadas más tardes por personal médico sobre el fallecimiento de la señora Sahara.
En un segundo hecho que tuvo lugar en un negocio de venta de chicharrones y carnitas en la colonia Agrarista, en la parte nor-oriente de Culiacán, uno de los trabajadores de nombre Pedro Luis "N", de 26 años fue asesinado de varios disparos.
Las autoridades judiciales fueron informadas que la víctima atendía a clientes en el negocio que se ubica por la calle Josefa Ortiz cuando entró una persona de apariencia joven, se acercó a la víctima, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones y salió corriendo del lugar.
no te pierdas estas noticias
Tres personas mueren en ataques armados en Culiacán
El Universal
Los ataques ocurrieron en colonias Vista Hermosa y Agrarista, dejando víctimas mortales.
Sheinbaum reporta avances comerciales tras reunirse con Trump
Pulso Online
En la cumbre de APEC en Shenzhen, la presidenta informó al mandatario estadounidense sobre las negociaciones entre ambos países
Beltrones propone devolver peso al Consejo General del INE
El Universal
La iniciativa plantea que el Consejo designe por mayoría calificada a los altos funcionarios del instituto