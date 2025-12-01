Por alcance, chocan vagoneta y un autobús

Un choque entre una camioneta de transporte de personal y un autobús de turismo, suscitado en la carretera a Zacatecas, dejó daños materiales de consideración pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió la noche del sábado cuando la camioneta Toyota color blanco, tipo panel, circulaba por la carretera mencionada.

Fue en el kilómetro 13, a la altura de la comunidad de Aguaseñora perteneciente a Mexquitix de Carmona, en donde el conductor de la camioneta no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó por alcance contra un autobús de la empresa “Leyva Tour’s” color blanco, que en esos momentos también circulaba por ahí.

Afortunadamente no hubo herido en este hecho y elementos de la Policía Municipal llegaron a prestar ayuda y abanderaron el tramo para evitar otro accidente hasta la llegada de los agentes de la Guardia Nacional para que se hicieran cargo de la situación.

No obstante, al no haber lesionados se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular a través de sus aseguradoras para que las unidades no fueran enviadas a la pensión.