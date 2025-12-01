logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por alcance, chocan vagoneta y un autobús

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Por alcance, chocan vagoneta y un autobús

Un choque entre una camioneta de transporte de personal y un autobús de turismo, suscitado en la carretera a Zacatecas, dejó daños materiales de consideración pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió la noche del sábado cuando la camioneta Toyota color blanco, tipo panel, circulaba por la carretera mencionada.

Fue en el kilómetro 13, a la altura de la comunidad de Aguaseñora perteneciente a Mexquitix de Carmona, en donde el conductor de la camioneta no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó por alcance contra un autobús de la empresa “Leyva Tour’s” color blanco, que en esos momentos también circulaba por ahí.

Afortunadamente no hubo herido en este hecho y elementos de la Policía Municipal llegaron a prestar ayuda y abanderaron el tramo para evitar otro accidente hasta la llegada de los agentes de la Guardia Nacional para que se hicieran cargo de la situación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No obstante, al no haber lesionados se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular a través de sus aseguradoras para que las unidades no fueran enviadas a la pensión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude
Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

SLP

Redacción

Con carro robado, cae individuo
Con carro robado, cae individuo

Con carro robado, cae individuo

SLP

Redacción

El propio dueño lo vio en la colonia Los Fresnos y pidió ayuda a la policía

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México
Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

SLP

Redacción

Por escandalosos, acaban tras las rejas
Por escandalosos, acaban tras las rejas

Por escandalosos, acaban tras las rejas

SLP

Redacción