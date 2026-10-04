Por alcance impactan carro y camioneta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES. -El conductor de un vehículo chocó por alcance contra una camioneta en el bulevar Lázaro Cárdenas; no hubo personas lesionadas.
Este sábado, poco después del mediodía, se suscitó un percance vial en el cruce del bulevar con la calle Madero, a donde acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento.
De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo gris, modelo reciente, se impactó contra la parte posterior de una camioneta Nissan X-Trail del mismo color.
El sedán quedó con cuantiosos daños en la parte frontal; sin embargo, sus ocupantes resultaron ilesos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras la intervención de las autoridades, los conductores llegaron a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras.
no te pierdas estas noticias
Giran aprehensión contra a Iván "N" por feminicidio en San Nicolás Tolentino
Redacción
El cuerpo de la víctima fue encontrado con heridas de arma blanca en la comunidad de Santa Catarina
Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE
Rubén Pacheco
La Fiscalía General del Estado informó sobre las siete víctimas el mes pasado
Volcadura en Villa de Pozos deja sólo daños materiales
Redacción
En el sitio se contó con apoyo de elementos de la Guardia Nacional