Por alcance impactan carro y camioneta

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CIUDAD VALLES. -El conductor de un vehículo chocó por alcance contra una camioneta en el bulevar Lázaro Cárdenas; no hubo personas lesionadas.

Este sábado, poco después del mediodía, se suscitó un percance vial en el cruce del bulevar con la calle Madero, a donde acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo gris, modelo reciente, se impactó contra la parte posterior de una camioneta Nissan X-Trail del mismo color.

El sedán quedó con cuantiosos daños en la parte frontal; sin embargo, sus ocupantes resultaron ilesos.

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Tras la intervención de las autoridades, los conductores llegaron a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras.