Por violación agravada, es aprehendido

Derivado del trabajo realizado por agentes de la Policía de Investigación, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bernardo “N”, señalado por el aparente delito de violación agravada en concurso real con violación agravada.

Este mandato judicial se originó por lo ocurrido en 2017, cuando el imputado presuntamente abusó sexualmente de la víctima de identidad reservada en diferentes ocasiones, bajo amenazas.

En el presente año habría intentado nuevamente cometer dicho ilícito; sin embargo, en esa ocasión no lo logró y la afectada acudió a presentar su denuncia formal ante la Fiscalía potosina.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integraron la carpeta de investigación, tras recabar datos de prueba obtenidos por la Policía de Investigación y peritos de la Vicefiscalía Científica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez robustecida la indagatoria, se solicitó el mandamiento judicial a un Juez de Control, mismo que fue obsequiado, y con el cual elementos de la Coordinación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la PDI capturaron al imputado en la colonia Los Silos, en el municipio de Villa de Pozos.

El personal de la Fiscalía implementó un operativo de búsqueda que permitió su detención, para posteriormente ponerlo a disposición del Juez que definirá su situación jurídica. Mientras tanto, el señalado permanece internado en el penal de La Pila.