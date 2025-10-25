Poste es derribado en accidente, en Periférico

A causa de un accidente vial un poste fue derribado en el Anillo Periférico Oriente, lo que causó afectaciones en la energía eléctrica en ese sector hasta que personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a reemplazarlo y realizar las reparaciones necesarias.

Fue la tarde de este viernes cuando se reportó que el poste de concreto ubicado a un costado del puente de Rivera, había sido derribado desde la base por un vehículo que chocó contra el mismo y se sostenía solamente por el cableado aéreo.

Personal de la CFE acudió al lugar para iniciar con las labores de reemplazo ya que varios usuarios de la zona se vieron afectados, además se corría el peligro de un accidente mayor.

Asimismo, elementos de la Policía Vial de Soledad cerraron a la circulación la lateral del Periférico mientras se llevaba a cabo la reparación del poste, lo que se llevó varias horas.

De momento no se informó qué tipo de vehículo se impactó contra el poste, pero por la magnitud del golpe se estima que pudo haber sido uno de carga pesada.