Procesan a depravado por ultrajar a una niña

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CIUDAD VALLES.- Un juez vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva, para un hombre que está siendo procesado por ultrajar a una menor de edad en Huehuetlán.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, obtuvo la vinculación a proceso de Sergio "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada calificada y abuso sexual calificado.

Durante la audiencia de continuación, agentes del Ministerio Público presentaron ante el Juez de Control los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, derivado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada.

Como resultado de la litigación, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Sergio "N" y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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A partir de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía, se obtuvieron elementos que permitieron establecer la probable participación de Sergio en los hechos suscitados a finales de julio de 2026, donde el señalado habría agraviado de forma sexual a una persona menor de edad en una comunidad del municipio de Huehuetlán.

Sergio permanecerá en el centro penitenciario correspondiente mientras continúa el proceso penal y se desarrolla la investigación complementaria dentro del plazo establecido por la autoridad judicial.