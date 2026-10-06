Procesan a dos sujetos por tentativa de homicidio

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Por el delito de tentativa de homicidio calificado, dos hombres fueron vinculados a proceso por un juez de control, luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de litigadores de la Delegación Segunda, aportara los daños de prueba suficientes.

El hecho ocurrió en el municipio de Cedral, y ese día los ahora procesados Juan "N" y Pedro "N", acudieron a la colonia Progreso, donde presuntamente agredieron a la víctima con diversos objetos contundentes.

Por si fuera poco, un tercer individuo arribó al lugar y con un arma blanca, también habría lesionado al agraviado, el cual tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital a recibir atención médica.

Estos hechos, suscitados el 15 de septiembre de 2026, fueron investigados por agentes Fiscales, quienes lograron la aprehensión de ambos señalados. Posteriormente, fueron conducidos ante un Juez de control, donde se presentaron diversos datos de prueba sobre su presunta participación en el ilícito mencionado.

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De esta manera, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso en contra de las dos personas, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer dos meses de plazo para la investigación complementaria.

La Fiscalía potosina continuará con las investigaciones respectivas sobre este suceso ya que falta por detener al tercer implicado que hirió a la víctima con arma blanca.