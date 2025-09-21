Procesan a sujeto por intento de homicidio

MATEHUALA.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Misael “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de los hechos ocurridos en Matehuala.

El 26 de julio de 2025, en la localidad de Santa Ana, perteneciente al municipio mencionado, el imputado presuntamente agredió a la víctima con un arma blanca, ocasionándole alteraciones en su salud.

Por estos hechos, agentes fiscales de la Delegación Segunda de la Fiscalía llevaron a cabo las investigaciones y reunieron los elementos necesarios para que el Juez obsequiara el mandato judicial.

Tras su aprehensión, ocurrida en la localidad de Caleros de la misma demarcación, fue puesto a disposición del Juez de control, quien calificó de legal la detención.

Derivado de los datos de prueba vertidos por la institución de procuración de justicia, en la audiencia, se determinó la vinculación a proceso en contra del imputado.

Asimismo, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, garantizando con ello la seguridad de la víctima y el desarrollo de la investigación.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el agente del MP continuará robusteciendo los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos y procurar justicia.